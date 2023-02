‘Memorie di un ragazzo di serie B’ | la discesa agli inferi della prigionia politica nel mondo arabo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) di Federica Pistono* Fin dai primi anni del Novecento nasce e si sviluppa, in seno alla narrativa araba contemporanea, un importante filone letterario che ha per tema lae che si espande in una duplice direzione: da un lato nell’ambito delle memorie letterarie, di cui la letteratura araba vanta un’abbondante produzione e una ricca tradizione, dall’altro nel campofiction, in cui realtà e realismo si fondono spesso consapevolmente. La prigioneè sempre esclusivamente punitiva e rivolge un’attenzione particolare proprio ai detenuti politici, svelando undi violenze e di torture inflitte allo scopo di fiaccare la volontà dei prigionieri, di spezzarne la dignità e il senso di umanità. Intento centrale di tali testi è quello di focalizzare l’attenzione sulla brutalità ...