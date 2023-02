(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Unfa la Federazione Russa hailinvadendo l'Ucraina, laaveva già in passato compiuto aggressioni verso i suoi vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli ...

La premier in un video messaggio a undall'inizio del conflitto: "L'invasione della Russia ha scioccato il mondo. Ma il piano di Putin è ..."Unfa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina, la Russia aveva già in ... Lo afferma la premier Giorgiain un messaggio in occasione dell'anniversario della guerra in ...

Un anno di guerra in Ucraina - Giorgia Meloni: "Il piano di Putin è fallito, l'Italia dalla parte di donne e uomini ucraini" (Video) - Giorgia Meloni: "Il piano di Putin è fallito, l'Italia dalla parte di donne e uomini ucraini" (Video) RaiNews

Meloni, un anno fa la Russia ha scioccato il mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina, Meloni: “Un anno fa l’invasione della Russia ha scioccato il mondo” – video Agenzia Nova

Meloni: il 2023 l'anno delle grandi riforme, rivoluzioneremo il ... Italia Informa

Meloni: «Il 2023 deve essere l'anno delle grandi riforme» La Svolta

“Un anno fa la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo ... Ci eravamo illusi”, sottolinea Meloni, ricordando che “l’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le sue ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...