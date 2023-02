Meloni: "L'Ucraina non è sola. Sta difendendo i valori di libertà e democrazia" (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto. A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. L'Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso da Palazzo Chigi per la giornata del 24 febbraio, primo anniversario dell'avvio della guerra di aggressione russa all'Ucraina. "Un anno fa l'invasione della Russia ha scioccato il mondo. Ma il piano di Putin è fallito", ha aggiunto Meloni. Secondo cui, "Mosca ha dovuto fare fronte all'eroica reazione di un popolo disposto a tutti per difendere la propria liberta'. E con una cosa ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto. A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. L'non è e non saràperché staanche idisu cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale". Così la premier Giorgiain un videomessaggio trasmesso da Palazzo Chigi per la giornata del 24 febbraio, primo anniversario dell'avvio della guerra di aggressione russa all'. "Un anno fa l'invasione della Russia ha scioccato il mondo. Ma il piano di Putin è fallito", ha aggiunto. Secondo cui, "Mosca ha dovuto fare fronte all'eroica reazione di un popolo disposto a tutti per difendere la propria liberta'. E con una cosa ...

