Meloni “L' Italia è con Kiev | nostro dovere lavorare per una pace giusta”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto, a Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. L'Ucraina non è e non sarà sola, sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo la forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino. Non possiamo consentirlo, èper arrivare a una”. Lo dice in un videomessaggio il presidente del Consiglio, Giorgia, in coordinamento con i principali partner internazionali, in occasione del primo anniversario dell'avvio della guerra di aggressione russa all'Ucraina.“Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e ...