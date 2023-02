Medjugorje. Messaggio per oggi: cosa fare prima che sia troppo tardi (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi, ci esorta a non sprecare il tempo che abbiamo a disposizione prima che sia troppo tardi. Il tempo è un dono prezioso di Dio e tutti siamo chiamati a farne buon uso perchè ne renderemo conto. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Madonna nel suoscelto per, ci esorta a non sprecare il tempo che abbiamo a disposizioneche sia. Il tempo è un dono prezioso di Dio e tutti siamo chiamati a farne buon uso perchè ne renderemo conto. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: cosa fare prima che sia troppo tardi - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: #Medjugorje, in attesa del messaggio della Regina della Pace? La preghiera del 3° giorno del Triduo: - CiaoKarol : #Medjugorje, in attesa del messaggio della Regina della Pace? La preghiera del 3° giorno del Triduo:… - CiaoKarol : #Medjugorje. Messaggio del 25 febbraio 2023 della Regina della Pace. Triduo di preghiera, 3° giorno, in attesa??? - RobertoFiem : -