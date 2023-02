Maurizio Costanzo, ‘Uomini e donne’ non va in onda (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La puntata di oggi di ‘Uomini e donne’ non andrà in onda. A comunicare la mancata messa in onda del programma di Maria De Filippi è l’account Twitter di Qui Mediaset. ‘Uomini e donne’ è il primo tra i programmi della De Filippi che sarebbe dovuto andate in onda, nella cronologia del palinsesto di Canale 5, dopo la notizia della scomparsa di Costanzo. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, altre modifiche della programmazione verranno comunicate nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i programmi di informazione e intrattenimento del gruppo, a partire da ‘Pomeriggio 5’, saranno dedicati alla scomparsa del giornalista. Anche il programma ‘Bellama’ di Pierluigi Diaco oggi non andrà in onda in segno di lutto. Ad annunciarlo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La puntata di oggi dinon andrà in. A comunicare la mancata messa indel programma di Maria De Filippi è l’account Twitter di Qui Mediaset.è il primo tra i programmi della De Filippi che sarebbe dovuto andate in, nella cronologia del palinsesto di Canale 5, dopo la notizia della scomparsa di. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, altre modifiche della programmazione verranno comunicate nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i programmi di informazione e intrattenimento del gruppo, a partire da ‘Pomeriggio 5’, saranno dedicati alla scomparsa del giornalista. Anche il programma ‘Bellama’ di Pierluigi Diaco oggi non andrà inin segno di lutto. Ad annunciarlo, ...

