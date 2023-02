Maurizio Costanzo: una serata dedicata al leggendario giornalista su Pluto TV (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pluto TV ricorda una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano con una serata dedicata al grande Maurizio Costanzo. Pluto TV - il servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount - omaggia il talento di uno dei personaggi più autorevoli del giornalismo moderno italiano: Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore. Stasera dalle 23.10 su Pluto TV Cinema Italiano andranno in onda due film di Pupi Avati di cui Costanzo ha scritto la sceneggiatura: Tutti defunti... tranne i morti, commedia noir del 1977, alcune persone si trovano in una ricca villa, impossibilitate ad uscire a causa che racconta di una serie di omicidi e delle indagini della polizia. A seguire ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)TV ricorda una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano con unaal grandeTV - il servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount - omaggia il talento di uno dei personaggi più autorevoli del giornalismo moderno italiano:, conduttore tv, autore, e sceneggiatore. Stasera dalle 23.10 suTV Cinema Italiano andranno in onda due film di Pupi Avati di cuiha scritto la sceneggiatura: Tutti defunti... tranne i morti, commedia noir del 1977, alcune persone si trovano in una ricca villa, impossibilitate ad uscire a causa che racconta di una serie di omicidi e delle indagini della polizia. A seguire ...

