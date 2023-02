Maurizio Costanzo Show | dalla mitica sigla alla reunion de «I tre tenori» | uno show che ha fatto la storia della tv

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 febbraio 2023) 42 edizioni, 4480 puntate, 32.800 ospiti. Basterebbero questi tre semplici numeri per dare un’idealongevità dele del ruolo che ha svolto nellatelevisione italiana. In onda dal Teatro Parioli di Roma, lo spettacolo diha aperto i battenti nel 1982, inizialmente in prima serata su Rete4 e poi passato in seconda serata su Canale 5. Un vero e proprio salotto televisivo – il primo sul piccolo schermo italiano – che è servito da trampolino di lanciocarriera di tante personalità televisive: Lello Arena, Enrico Brignano, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Valerio Mastandrea, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi. E la lista potrebbe ...