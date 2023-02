Maurizio Costanzo, Rutelli: “Scomparsa choc, pensavo fosse immortale” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo”. E’ la prima reazione di Francesco Rutelli alla Scomparsa del popolare giornalista e conduttore tv. “Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti”, ricorda il presidente dell’Anica ed ex sindaco di Roma, che sposò Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in Campidoglio. “Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara (Palombelli; ndr) e ci ha dato quasi l’idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono scioccato per la morte di”. E’ la prima reazione di Francescoalladel popolare giornalista e conduttore tv. “Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti”, ricorda il presidente dell’Anica ed ex sindaco di Roma, che sposòe Maria De Filippi in Campidoglio. “è stato un amico di famiglia per me e per Barbara (Palombelli; ndr) e ci ha dato quasi l’idea di essere; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso ...

