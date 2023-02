Maurizio Costanzo paroliere musicale, ecco tutte le canzoni che ha scritto (e sono tante, non solo ‘Se telefonando’) (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Se telefonando, io volessi dirti addio ti chiamerei...”, è uno dei versi più famosi dell’intera storia della musica italiana. Dietro il successo di “Se telefonando” di Mina del 1966 c’è anche Maurizio Costanzo (co-autore con Ghigo De Chiara ed Ennio Morricone per la musica), scomparso oggi all’età di 84 anni. Il giornalista e conduttore ha lavorato molto in radio ed era un appassionato di musica. Per questo il suo esordio come co-autore di canzoni risale al 1958 con la canzone “Fantastica” portata al successo, tra gli altri, da Johnny Dorelli e Fred Buscaglione. Poi è stata la volta di Rocky Roberts per la sua “Dietro Front” del 1968. L’anno successivo il giornalista ha firmato “Non avere nessuno da aspettare” di Mino Reitano e poi nel 1971 “Dammi mille baci” dei Ricchi e poveri. Nel 1975 arrivano altri brani come “L’elefante non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Se telefonando, io volessi dirti addio ti chiamerei...”, è uno dei versi più famosi dell’intera storia della musica italiana. Dietro il successo di “Se telefonando” di Mina del 1966 c’è anche(co-autore con Ghigo De Chiara ed Ennio Morricone per la musica), scomparso oggi all’età di 84 anni. Il giornalista e conduttore ha lavorato molto in radio ed era un appassionato di musica. Per questo il suo esordio come co-autore dirisale al 1958 con la canzone “Fantastica” portata al successo, tra gli altri, da Johnny Dorelli e Fred Buscaglione. Poi è stata la volta di Rocky Roberts per la sua “Dietro Front” del 1968. L’anno successivo il giornalista ha firmato “Non avere nessuno da aspettare” di Mino Reitano e poi nel 1971 “Dammi mille baci” dei Ricchi e poveri. Nel 1975 arrivano altri brani come “L’elefante non ...

