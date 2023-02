Maurizio Costanzo non solo giornalista e conduttore: fu autore di canzoni (anche per Mina) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leggi anche 'Maurizio Costanzo Show', una storia durata 40 anni Costanzo scrisse le parole di 'Se telefonando' con Ghigo De Chiara nel 1966 . La musica e gli arrangiamenti sono invece nientemeno che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) LeggiShow', una storia durata 40 anniscrisse le parole di 'Se telefonando' con Ghigo De Chiara nel 1966 . La musica e gli arrangiamenti sono invece nientemeno che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - yumerivera : no raga mi dispiace molto per maurizio costanzo non me l’aspettavo per niente - tommoxcliff : RT @callmevaneg: Maurizio Costanzo, dopo la Strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, bruciò in diretta una maglietta con su… -