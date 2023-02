Maurizio Costanzo morto | l’addio sui social da Pippo Baudo a Simona Ventura Malgioglio | “Questo dolore mi ha spaccato il cuore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La morte dicommuove profondamente il mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Tra i primi personaggi noti a rivolgere un saluto al giornalista scomparso all’età di 84 anni ci sono Emma Marrone (che scrive “Ciao Mauri” con unspezzato), Antonella Clerici (“Ciao”) e la premier Giorgia Meloni, che twitta: “Ci lascia: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. “Unimmenso non so come farò senza di lui” commenta invece a LaPresse Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, e storico collaboratore di ...