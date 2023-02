Maurizio Costanzo | Messina Denaro ispezionò il Teatro Parioli | prima dell' attentato Ma la mafia non mi ha fermato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Ho ripensato spesso all', certo - raccontaa Bruno Vespa durante una puntata di Porta a Porta - ma sai quando andai a testimoniare a Firenze per il processo, alcuni di quelli che misero la bomba erano dietro le spalle. Sai, è come a guardie e ladri. Loro si difendono noi se intendiamo denunciare, dobbiamo farlo". Diceche racconta le tante occasioni in cui fece trasmissioni contro la, specie quelle con Falcone "fino a quando come hanno ricostruito che Matteovenne alper ispezionare come fare l'dentro il, poi decisero di farlo fuori" dice"ma sai quando andai a Firenze mi dissi: loro erano dietro le sbarre e io ...