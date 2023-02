Maurizio Costanzo | l’indimenticabile maratona antimafia del 1991 con Santoro

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tra le pagine televisive uniche e indimenticabili scritte da, morto oggi all’età di 84 anni, non si può non citare ladelche realizzò insieme a Michele. Le cinque ore di diretta ‘per Libero Grassi’, come dura reazione della società civile alla stagione degli attentati di mafia, partirono su Rai3 con ‘Samarcanda’ dal Teatro Biondo di Palermo e finirono su Canale 5 al Teatro Parioli con ilShow. Un evento storico anche perché unì per la prima volta Rai e Mediaset nello stesso evento (i due programmi ebbero accesso reciproco alle dirette durante tutta la durata), nell’epoca di massima espressione del duopolio e della ‘guerra’ dell’audience tra i due gruppi. L’iniziativa ebbe talmente risonanza che ...