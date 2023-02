Maurizio Costanzo | le cause del decesso del giornalista | la malattia di cui soffriva

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Poco fa è giunta la notizia della morte di. Oggi 24 febbraio 2023 a 84 si è spento uno dei più grandi giornalisti del nostro paese. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo in questi istanti è come sia morto, anche perché fino a poche settimane fa è andato in onda con L'articolo proviene da KontroKultura.