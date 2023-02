Maurizio Costanzo, la verità si scopre solo ora: era li da 7 giorni! (Di venerdì 24 febbraio 2023) PERSONAGGI TV. Oggi, 24 febbraio 2023, è morto Maurizio Costanzo. Dalle ultime notizie si apprende che il giornalista e conduttore era ricoverato in ospedale. Fino a pochissimo tempo fa Costanzo aveva lavorato e inoltre ben pochi erano a conoscenza delle sue condizioni di salute e quindi la notizie della sua porta suscita stupore. Tuttora sulle cause della morte non ci sono informazioni precise. >> Maurizio Costanzo, la notizia sulle ultime ore di vita lascia tutti senza parole >> Gabriele, il figlio di Maria e Maurizio sta con una “super Vip” La malattia di Maurizio Costanzo Le condizioni di salute di Maurizio Costanzo erano quasi sconosciute, ma sicuramente non si poteva pensare che queste ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 febbraio 2023) PERSONAGGI TV. Oggi, 24 febbraio 2023, è morto. Dalle ultime notizie si apprende che il giornalista e conduttore era ricoverato in ospedale. Fino a pochissimo tempo faaveva lavorato e inoltre ben pochi erano a conoscenza delle sue condizioni di salute e quindi la notizie della sua porta suscita stupore. Tuttora sulle cause della morte non ci sono informazioni precise. >>, la notizia sulle ultime ore di vita lascia tutti senza parole >> Gabriele, il figlio di Maria esta con una “super Vip” La malattia diLe condizioni di salute dierano quasi sconosciute, ma sicuramente non si poteva pensare che queste ...

