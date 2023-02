Maurizio Costanzo, la figura poliedrica di un uomo che ha dominato il mondo dei media in Italia per oltre 50 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi personaggi della televisione Italiana, la cui carriera ha spaziato dal giornalismo alla scrittura, dalla conduzione televisiva alla produzione, dalla sceneggiatura alla paroliera. La sua carriera ha attraversato cinque decenni di televisione Italiana, durante i quali ha influenzato la cultura popolare del Paese in modi significativi e duraturi. Nato a Roma il 28 agosto del 1938, Costanzo ha iniziato la sua carriera come giornalista per diversi giornali e riviste, tra cui Paese Sera, Sorrisi e Canzoni, e Grazia. Tuttavia, il suo desiderio di fare carriera nel mondo della televisione si è presto manifestato e nel 1960 ha iniziato a lavorare per la RAI, la televisione pubblica Italiana. Il suo ingresso in Rai è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023)è stato uno dei più grandi personaggi della televisionena, la cui carriera ha spaziato dal giornalismo alla scrittura, dalla conduzione televisiva alla produzione, dalla sceneggiatura alla paroliera. La sua carriera ha attraversato cinque decenni di televisionena, durante i quali ha influenzato la cultura popolare del Paese in modi significativi e duraturi. Nato a Roma il 28 agosto del 1938,ha iniziato la sua carriera come giornalista per diversi giornali e riviste, tra cui Paese Sera, Sorrisi e Canzoni, e Grazia. Tuttavia, il suo desiderio di fare carriera neldella televisione si è presto manifestato e nel 1960 ha iniziato a lavorare per la RAI, la televisione pubblicana. Il suo ingresso in Rai è stato ...

