Maurizio Costanzo | il suo ultimo desiderio prima di morire | cosa aveva chiesto a Maria

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Personaggi Tv.detto adi. La notizia della morte diha lasciato gli italiani e il mondo della televisione completamente senza parole. Un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava anche perchèera tornato in Tv, come al suo solito, con IlShow senza lasciar trapelare alcuna preoccupazione sulle sue condizioni di salute. Anni fa, in tempi non sospetti,espresse unmolto particolare sulla sua morte e lo confidò a sua moglieDe Filippi. Vediamo nel dettaglio chegli ...