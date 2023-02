Maurizio Costanzo | il retroscena inedito | quando si chiudeva in ufficio svolgeva un’inaspettata attività

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023 ci ha lasciato uno dei volti più noti ed amati del piccolo schermo. Stiamo parlando proprio di. Sul grande conduttore, autore e giornalista stanno emergendo in queste ora tante curiosità einediti che riguardano la sua vita e il suo lavoro.: cosa faceva nello studio, ecco la verità (Fonte: Ansa – Grantennistoscana.it)Il giornalista e conduttore televisivo è venuto a mancare a Roma all’età di 84 anni, lasciando un vuoto incolmabile sia all’interno della sua famiglia che fra amici, colleghi, conoscenti e fan. Un personaggio che senza dubbi ha fatto la storia della televisione e che ha impresso un segno indelebile nella vita del nostro Paese. Sono in pochi, però, a conoscere questo aneddoto su di lui. ...

nella sua lunghissima carriera non ha mai mancato di schierarsi pubblicamente e con forza contro la criminalità organizzata. Anche quando tra gli anni 80 e 90 quando la mafia mise in ... Sono una decina, circa, le parole di, morto oggi all'età di 84 anni , che sono diventate canzoni. Ha firmato, tra gli altri, per Alex Britti, Mino Reitano, Ombretta Colli e Andrea Bocelli ma il suo capolavoro (in ...

Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni, è stato un rivoluzionario della televisione. Al punto da decidere di girare, a metà degli anni Ottanta, una puntata del suo «Maurizio Costanzo ...Oggi Uomini e Donne non andrà in onda regolarmente e a quanto pare salterà anche C’è Posta per Te sabato sera. Questo per la morte improvvisa di Maurizio Costanzo marito di Maria De Filippi. Tutto il ...