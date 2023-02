Maurizio Costanzo: i matrimoni, le mogli e i figli (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quattro mogli e cinque donne. E’ l’estrema sintesi della vita familiare di Maurizio Costanzo, morto oggi all’età di 84 anni. La prima moglie è stata Lori Sammartino fotoreporter, sposata nel 1963. Dieci anni dopo, il matrimonio con la seconda moglie Flaminia Morandi, giornalista con la quale avuto due figli, Camilla e Saverio, quest’ultimo già regista affermato. Quindi, dal 1984 la relazione con Simona Izzo, con la quale ha convissuto per circa 3 anni. Quindi, nel 1989 il matrimonio con la terza moglie Marta Flavi, conduttrice tv. Il quarto matrimonio, con Maria De Filippi, la mattatrice di ‘Amici’, è stato celebrato nel 1995 dall’allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, in Campidoglio. Con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quattroe cinque donne. E’ l’estrema sintesi della vita familiare di, morto oggi all’età di 84 anni. La primae è stata Lori Sammartino fotoreporter, sposata nel 1963. Dieci anni dopo, ilo con la secondae Flaminia Morandi, giornalista con la quale avuto due, Camilla e Saverio, quest’ultimo già regista affermato. Quindi, dal 1984 la relazione con Simona Izzo, con la quale ha convissuto per circa 3 anni. Quindi, nel 1989 ilo con la terzae Marta Flavi, conduttrice tv. Il quartoo, con Maria De Filippi, la mattatrice di ‘Amici’, è stato celebrato nel 1995 dall’allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, in Campidoglio. Con la ...

