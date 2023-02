Maurizio Costanzo, gli ultimi giorni da ricoverato prima della morte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad 84 anni Maurizio Costanzo è morto. Il noto conduttore e giornalista si è spento nella clinica Paideia di Roma (zona Corso Francia) dove era ricoverato da qualche giorno. Come riferisce Leggo Costanzo si trovava nella stessa stanza in cui era stato degente Sinisa Mihajlovic prima di morire. 'Si è spento nella clinica, pare fosse malato da tempo, ma le reali cause del decesso non sono ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad 84 anniè morto. Il noto conduttore e giornalista si è spento nella clinica Paideia di Roma (zona Corso Francia) dove erada qualche giorno. Come riferisce Leggosi trovava nella stessa stanza in cui era stato degente Sinisa Mihajlovicdi morire. 'Si è spento nella clinica, pare fosse malato da tempo, ma le reali cause del decesso non sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - Methamorphose30 : RT @QuiMediaset_it: In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - nickginetti : Maurizio Costanzo rimarrai sempre nei nostri cuori #Pomeriggio5 -