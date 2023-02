Maurizio Costanzo, Fedez e quella gaffe (tra le lacrime): 'È venuto a mancare? Che burloni...' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è morto a Roma a 84 anni. Il giornalista più famoso del dopoguerra in Italia si è spento dopo una settimana di ricovero in una clinica della Capitale. Si rincorrono gli aneddoti sul ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023)è morto a Roma a 84 anni. Il giornalista più famoso del dopoguerra in Italia si è spento dopo una settimana di ricovero in una clinica della Capitale. Si rincorrono gli aneddoti sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - paoloangeloRF : RT @TvTalk_Rai: A 84 anni muore Maurizio Costanzo, un uomo al quale la tv, e non solo ,deve davvero moltissimo. Grazie per esserci stato am… - GMitakides : RT @Agenzia_Ansa: Il legame trentennale tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Le nozze celebrate nel 1995, l'adozione del figlio #ANSA… -