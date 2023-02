Maurizio Costanzo | ecco chi era | carriera | vita privata e successi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 febbraio 2023)è venuto a mancare proprio oggi, 24 febbraio 2023 e a quanto pare sono numerosissimi i messaggi di condoglianze che provengono da ogni parte d’Italia, dalla TV, dal settore dei giornalisti, dagli scrittori, dai politici. Lo stesso famoso personaggio ha avuto unabrillante nel corso della suae a quanto pareche comunque non solo era un noto giornalista, scrittore e conduttore TV, ma avrebbe anche ideato diversi programmi televisivi, radiofonici e tante produzioni teatrali. Per adesso non sono ancora note le cause che potrebbero aver portato al decesso, ma in tantissimi sottolineano come la perdita del noto personaggio sia molto sentita da parte di tutta Italia, anche perché lo stesso ha segnato la storia della TV in Italia e anche quella del ...