E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - trash_italiano : È morto a 84 anni Maurizio Costanzo ?? - imsoooogolden_ : RT @ljttlewolff: riassunto della mia tl in questo momento: in che senso è morto Maurizio Costanzo??? - lasusyy16 : NO RAGA NON STO CAPENDO MA DAVVERO MAURIZIO COSTANZO È MORTO? Non fate questi scherzi perfavore -