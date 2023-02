Maurizio Costanzo è morto | Uomini e Donne | Amici e C’è Posta per Te andranno in onda? Cosa cambia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La morte del noto giornalista e conduttore televisivoha indotto Mediaset are il palinsesto. Mentre tanti, colleghi e professionisti del mondo dello spettacolo inviano messaggi di cordoglio e attestati di stima nei confronti dia 84 anni, i telespettatori dei programmi condotti dalla moglie, Maria De Filippi, si stanno chiedendo seandrà inoggi. La modifica del palinsesto Mediaset La notizia della morte del conduttore e marito della De Filippi dal 1995, ha indotto Canale 5 are la programmazione almeno per la giornata di oggi., infatti, non andrà in. Per il momento le modifiche ...