Maurizio Costanzo è morto: si spegne all'età di 84 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) È stata battuta dalle agenzie la notizia di pochi istanti fa della morte di Maurizio Costanzo, uno dei giornalisti e conduttori più amati dai telespettatori italiani. A comunicare della scomparsa del "re dei talk show" è stato il suo ufficio stampa. Costanzo era nato il 28 agosto 1938 ed è stato autore di decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Grazie al talk show "Bontà loro" su Rai 1 nel 1976 e il "Maurizio Costanzo Show" da 1982 su Mediaset raggiunse la grande popolarità. Maurizio Costanzo lascia sua moglie Maria De Filippi.

