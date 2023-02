«Maurizio Costanzo è morto» | la reazione in diretta tv di Vittorio Sgarbi – Il video

(Di venerdì 24 febbraio 2023) «È terribile, ènostro padre, mio padre, tuo padre, l’inventore della nostra tv, quella con tanti ospiti, quella con diverse voci». Questa ladi, che ha appreso della notizia della morte diquesta mattina mentre era inalla trasmissione L’aria che tira su La7. La conduttrice del programma, Myrta Merlino, ricorda al critico d’arte il suo esordio in tv proprio alShow. Eaggiunge: «È dimostrato quello diceva Funari: la televisione è imprevisto. Questi effetti di imprevisto erano legati al tipo di incontri che hanno permesso a me di esistere. La sua televisione era quella in cui capitavano le cose, quella in cui sono nate tante figure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - oliverogabry : RT @chetempochefa: Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - patriziarutigl1 : RT @rep_roma: Dai Parioli all'amicizia con Totti, la Roma di Maurizio Costanzo [aggiornamento delle 15:50] -

è morto oggi, 24 gennaio, a Roma e podo dopo le 13 la notizia è stata diffusa dal suo ufficio stampa. È in quel momento che Vittorio Sgarbi , ospite in diretta su La7, è venuto a ...è morto all'età di 84 anni. Sposata dal 1995 con, Maria De Filippi , in una passata intervista rilasciata al settimanale Oggi, aveva parlato della sua paura più grande, ...

E' morto Maurizio Costanzo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Maurizio Costanzo morto a Roma alla clinica Paideia: era ricoverato da una settimana Corriere Roma

Maurizio Costanzo, da Giorgia Meloni a Pippo Baudo e Gianni Morandi, le reazioni alla morte del giornalista la Repubblica

Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, le cause del decesso del conduttore tv iLMeteo.it

È morto Maurizio Costanzo, Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi: "Non ci credo, devo darti una brutta notizia" La7

Come Molière, Maurizio Costanzo è morto in scena. O, se si preferisce un’espressione di Renzo Piano, è morto nel cantiere. Senza mai smettere di lavorare; che per lui significava vivere. Ha fatto un ...Grazie a un'intuizione di Maurizio Costanzo, nasce il personaggio di Fracchia sviluppato insieme a Paolo Villaggio. In dieci anni la sua carriera ha preso il volo e abbracciato diverse arti oltre il ...