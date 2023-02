Maurizio Costanzo è morto, il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è morto oggi 24 febbraio 2023. La notizia del decesso del celebre giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore è stata comunicata dal suo ufficio stampa: aveva 84 anni. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023)oggi 24 febbraio 2023. La notizia del decesso del celebretv, autore, sceneggiatore è stata comunicata dal suo ufficio stampa:84. Nato a Roma il 28 agosto 1938,ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche alshow, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della ...

