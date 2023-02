Maurizio Costanzo è morto | aveva 84 anni

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi, venerdì 24 febbraio 2023 è giunta una triste notizia nel mondo della televisione., rinomato giornalista, conduttore televisivo, autore e produttore televisivo italiano, si è spento all’età di 84. La notizia sopraggiunge dal programma “L’aria che Tira” in onda in diretta su La7. L’annuncio della morte diL’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno, seppur la veneranda età. Nato a Roma il 28 agosto 1938, ha iniziato la sua carriera giornalistica come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1957 entra a parte della redazione del Corriere Mercantile di Genova. A 22comincia a collaborare con TV Sorrisi e Canzoni, intervista fra l’altro Totò; pochipiù tardi, nel 1960, diventa caporedattore della ...