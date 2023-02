Maurizio Costanzo è morto | aveva 84 anni

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 24 febbraio 2023)non ce l’ha fatta. Il conduttore storico della televisione italiana, ideatore di personaggi e talk show, è venuto a mancare nella sua casa di Roma oggi, 24 febbraio., la carrieranasce a Roma il 28 agosto 1938, da una famiglia originaria di Ortona. Giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e sceneggiatore italiano, inizia con un diploma in ragioneria. La sua carriera da giornalista inizia nel 1956. È il 1963 quando esordisce in televisione con Canzoni e nuvole. Tredopo collaborerà alla celebre canzone di Mina Se telefonando in qualità di co-autore. Realizza in questa veste anche il personaggio di Fracchia. Il 1970 è l’anno in radio con Buon pomeriggio. Gli...