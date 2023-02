Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) La notizia è stata comunicata ufficialmente dal suo ufficio stampa, il conduttore che ha fatto storia si è spento all’età di 84 anni È stata la stella di Mediaset negli anni d’oro, Maurizio Costanzo dopo una carriera invidiabile come conduttore tv ha segnato la storia del piccolo schermo italiano, spegnendosi all’età di 84 anni. La notizia arriva direttamente dal suo ufficio stampa in queste ore. Maurizio Costanzo muore a 84 anni (Ansafoto) – grantoscana.it L'articolo proviene da Grantennis Toscana. Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 24 febbraio 2023) La notizia è stata comunicata ufficialmente dal suo ufficio stampa, il conduttore che ha fatto storia si è spento all’età di 84È stata la stella di Mediaset neglid’oro,dopo una carriera invidiabile come conduttore tv ha segnato la storia del piccolo schermo italiano, spegnendosi all’età di 84. La notizia arriva direttamente dal suo ufficio stampa in queste ore.muore a 84(Ansafoto) – grantoscana.it L'articolo proviene da Grantennis Toscana.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - trash_italiano : È morto a 84 anni Maurizio Costanzo ?? - Moanysus : No raga Maurizio Costanzo - p4nameera : tra la questione fedez e quella di maurizio costanzo non so quale mi sta facendo uscir pazza di più -