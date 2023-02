Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, fu autore di Una giornata particolare e La casa dalle finestre che ridono (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è spento a 84 anni Maurizio Costanzo, il giornalista, autore, sceneggiatore e conduttore è morto nella mattinata di oggi, 24 febbraio 2023, a Roma. Col suo Maurizio Costanzo Show ha accompagnato per anni le serate degli italiani lanciando la carriera di comici e musicisti. Maurizio Costanzo è morto oggi, 24 febbraio 2023, all'età di 84 anni. La conferma dal suo ufficio stampa, come annuncia l'ANSA. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Maurizio Costanzo ha firmato numerosi di programmi radiofonici e televisivi e commedie teatrali. A dargli la popolarità, nel 1976, è il talk-show della Rai Bontà loro, ma la sua creatura più celebre è senza dubbio il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è spento a 84, il giornalista,, sceneggiatore e conduttore ènella mattinata di oggi, 24 febbraio 2023, a Roma. Col suoShow ha accompagnato perle serate degli italiani lanciando la carriera di comici e musicisti.oggi, 24 febbraio 2023, all'età di 84. La conferma dal suo ufficio stampa, come annuncia l'ANSA. Nato a Roma il 28 agosto 1938,ha firmato numerosi di programmi radiofonici e televisivi e commedie teatrali. A dargli la popolarità, nel 1976, è il talk-show della Rai Bontà loro, ma la sua creatura più celebre è senza dubbio il ...

