Maurizio Costanzo: Dopo Gassmann e Mastroianni come fai a parlare di Scamarcio? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo: "Ho visto uomini" Sconvolti anche noi dalla notizia della scomparsa di Maurizio Costanza, per ricordarlo con grande affetto riproponiamo l'intervista che gli aveva fatto l'ex direttore di TvZoom, Andrea Amato. Ciao Maurizio Rassegna stampa: GQ, pagina 84, di Andrea Amato. Nelle 43mila interviste della sua carriera televisiva ha incontrato ogni sfumatura di umanità: geni, cialtroni, comici, politici, eroi. E anche «un numero spropositato di imbecilli».?Qui Maurizio Costanzo ricorda chi lo ha colpito di più. Non Donald Trump («Ma fu gentile»). Piuttosto Totò, Vittorio Gassman, Giulio Andreotti, Giovanni Falcone… E poi Fracchia, la belva umana. Giulio Andreotti, Vittorio Gassman, Konrad Lorenz, Totò, Donald Trump, Woody Allen, Alberto Sordi, Giovanni Falcone, Ugo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - trash_italiano : È morto a 84 anni Maurizio Costanzo ?? - Moanysus : No raga Maurizio Costanzo - p4nameera : tra la questione fedez e quella di maurizio costanzo non so quale mi sta facendo uscir pazza di più -