Maurizio Costanzo, da oggi gli acquisti saranno senza consigli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo non è morto, ha solo posticipato le sue funzioni vitali in vista di una resurrezione. Alcuni le chiamano anche finzioni vitali. Fingere sempre e mentire mai. A me Maurizio Costanzo è sempre piaciuto. Aveva un’intelligenza sorniona ma arguta, si accarezzava i baffi mentre ti ascoltava e sapeva sentire come pochi l’umore del suo pubblico. Lo trattava confidenzialmente (il famoso “state bbboooni”) ma ne aveva un grande rispetto, quasi un timore riverenziale: il pubblico ha sempre ragione. Il suo Maurizio Costanzo Show che andava in onda di notte ha avuto il merito di portare la grazia dell‘intimità nella televisione italiana. L’intimità della parola notturna, la parola che è vicina ai sogni che sono usciti dal cassetto un attimo per prendere aria. Quante notti ho passato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023)non è morto, ha solo posticipato le sue funzioni vitali in vista di una resurrezione. Alcuni le chiamano anche finzioni vitali. Fingere sempre e mentire mai. A meè sempre piaciuto. Aveva un’intelligenza sorniona ma arguta, si accarezzava i baffi mentre ti ascoltava e sapeva sentire come pochi l’umore del suo pubblico. Lo trattava confidenzialmente (il famoso “state bbboooni”) ma ne aveva un grande rispetto, quasi un timore riverenziale: il pubblico ha sempre ragione. Il suoShow che andava in onda di notte ha avuto il merito di portare la grazia dell‘intimità nella televisione italiana. L’intimità della parola notturna, la parola che è vicina ai sogni che sono usciti dal cassetto un attimo per prendere aria. Quante notti ho passato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - h4kuna_m4tatah : RT @dreamingtom_: è morto Maurizio Costanzo…. Maria sarà distrutta dopo più di 30 anni insieme ?? - Etrurianews : Per anni è stato protagonista del premio letterario portando personaggi famosi ed illustri come Joaquin Navarro-Val… -