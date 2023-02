Maurizio Costanzo, chi è il figlio Saverio: età, lavoro, carriera, vita privata, chi è la mamma (Di venerdì 24 febbraio 2023) È un regista e uno sceneggiatore italiano, ma è anche il figlio del famoso conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, Saverio Costanzo. È nato dall’unione del presentatore scomparso il 24 febbraio a 84 anni con la giornalista Flaminia Morandi. Andiamo a conoscere meglio il secondo figlio di Costanzo e della sua prima moglie. View this post on Instagram A post shared by RB Casting (@rbcasting) Chi è il figlio di Maurizio Costanzo, Saverio Costanzo Saverio è nato il 28 settembre del 1975 a Roma. Si è laureato in Sociologia della comunicazione a La Sapienza e ha lavorato anche come conduttore radiofonico prima di trasferirsi a New ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) È un regista e uno sceneggiatore italiano, ma è anche ildel famoso conduttore e giornalista. È nato dall’unione del presentatore scomparso il 24 febbraio a 84 anni con la giornalista Flaminia Morandi. Andiamo a conoscere meglio il secondodie della sua prima moglie. View this post on Instagram A post shared by RB Casting (@rbcasting) Chi è ildiè nato il 28 settembre del 1975 a Roma. Si è laureato in Sociologia della comunicazione a La Sapienza e ha lavorato anche come conduttore radiofonico prima di trasferirsi a New ...

