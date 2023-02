Maurizio Costanzo, cause della morte e ricovero: “Attivo fino a ieri” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi l’ufficio stampa di Maurizio Costanzo ha comunicato la sua scomparsa. Raggiunto dal TG 1 Bruno Vespa ha subito commentato: “Ho appreso con dolore la notizia. Devo dire che mi ha sorpreso anche perché era Attivo fino a ieri. Era geniale ed ha cambiato il linguaggio televisivo“. Il Corriere della Sera e TPI hanno svelato quelle che dovrebbero essere le cause della morte del giornalista. Il quotidiano milanese ha parlato di problemi al cuore ed ha rivelato che Costanzo era ricoverato da tre settimane nella clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma. Durante l’edizione delle 17 del TG 1 un giornalista ha rivelato: “Ricoverato da alcune settimane in questa clinica a Roma Nord stamattina si è aggravato. Stamani il ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi l’ufficio stampa diha comunicato la sua scomparsa. Raggiunto dal TG 1 Bruno Vespa ha subito commentato: “Ho appreso con dolore la notizia. Devo dire che mi ha sorpreso anche perché era. Era geniale ed ha cambiato il linguaggio televisivo“. Il CorriereSera e TPI hanno svelato quelle che dovrebbero essere ledel giornalista. Il quotidiano milanese ha parlato di problemi al cuore ed ha rivelato cheera ricoverato da tre settimane nella clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma. Durante l’edizione delle 17 del TG 1 un giornalista ha rivelato: “Ricoverato da alcune settimane in questa clinica a Roma Nord stamattina si è aggravato. Stamani il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - Agenzia_Ansa : FLASH |E' morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. #ANSA - Methamorphose30 : RT @QuiMediaset_it: In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di 'Uomini e Donne' non andrà in onda. - nickginetti : Maurizio Costanzo rimarrai sempre nei nostri cuori #Pomeriggio5 -