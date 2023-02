Maurizio Costanzo: addio al re dei talk show (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ morto a Roma Maurizio Costanzo Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, aveva 84 anni. Di cosa è morto Maurizio Costanzo? Non sapiamo ancora cosa è successo. Ma da quanto si apprende dal Corriere della Sera, Costanzo era ricoverato da una settimana nella clinica romana Paideia, ed è proprio qui che dovrebbe essersi spento oggi. In collegamento con il Tg1 delle 13.30, Bruno Vespa, suo collega e amico, ha ricordato come Costanzo abbia lavorato fino a ieri. La carriera Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ morto a RomaGiornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, aveva 84 anni. Di cosa è morto? Non sapiamo ancora cosa è successo. Ma da quanto si apprende dal Corriere della Sera,era ricoverato da una settimana nella clinica romana Paideia, ed è proprio qui che dovrebbe essersi spento oggi. In collegamento con il Tg1 delle 13.30, Bruno Vespa, suo collega e amico, ha ricordato comeabbia lavorato fino a ieri. La carrieraha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai ilBontà loro. Ma il suo nome è legato anche ...

