“Mattino 5” | Federica Panicucci torna a parlare di Gina Lollobrigida | la notizia improvvisa

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 febbraio 2023) News tv. “5”,non ci può credere: la. Ogni mattina in diretta su Canale 5 va in onda il talk show intitolato5. Durante lo storico programma mattutino di informazione e intrattenimento, gli ospiti in studio discutono e approfondiscono diverse tematiche, scelte dai conduttori tra gli argomenti di maggiori attualità. Nel corso dell’ultima puntata settimanale del rotocalco,ta adi tutte le polemiche legate all’eredità di. In questa circostanza la conduttrice ha subito colto la palla al balzo per dare un importante aggiornamento su tutta questa intricata faccenda.Leggi anche ...