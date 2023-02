Matteo Forte, CEO di Mosai.co: «Con l’app di Servizio Pubblico rimettiamo al centro il contenuto» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Più che una scommessa è una sfida, quella che il CEO di Mosai.co, Matteo Forte, ha deciso di lanciare al mondo dell’informazione sostenendo il nuovo progetto editoriale di Michele Santoro. Il suo contributo è tutto in un’applicazione, Servizio Pubblico, che permette ai lettori di tornare a un’informazione di qualità e di approfondimento. Un ritorno alle origini, a un giornalismo ragionato, che negli ultimi anni si è un po’ perso tra le logiche di distribuzione “di massa” imposte dal web. LEGGI ANCHE > Michele Santoro: «Continuerò a fare quello che gli altri giornali non fanno» ESCLUSIVA «Sostenere il progetto editoriale di Michele Santoro è stata, per me, una scelta imprenditorialmente ed eticamente corretta. La posizione di Mosai.co è sempre stata quella di mettere al ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Più che una scommessa è una sfida, quella che il CEO di.co,, ha deciso di lanciare al mondo dell’informazione sostenendo il nuovo progetto editoriale di Michele Santoro. Il suo contributo è tutto in un’applicazione,, che permette ai lettori di tornare a un’informazione di qualità e di approfondimento. Un ritorno alle origini, a un giornalismo ragionato, che negli ultimi anni si è un po’ perso tra le logiche di distribuzione “di massa” imposte dal web. LEGGI ANCHE > Michele Santoro: «Continuerò a fare quello che gli altri giornali non fanno» ESCLUSIVA «Sostenere il progetto editoriale di Michele Santoro è stata, per me, una scelta imprenditorialmente ed eticamente corretta. La posizione di.co è sempre stata quella di mettere al ...

