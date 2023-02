Mattarella sul pestaggio di Firenze: “Nei giorni scorsi violenza contro studenti”. E ricorda i ragazzi che si opposero a Hitler (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d’onore agli Alfieri della Repubblica, ha parlato del recente pestaggio avvenuto a Firenze nei giorni scorsi. Nel farlo, ha ricordato le gesta dei ragazzi della Rosa bianca. Mattarella sulla guerra in Ucraina: “Oggi è un giorno particolare” Oggi è passato esattamente un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d’onore agli Alfieri della Repubblica, ha parlato del recenteavvenuto anei. Nel farlo, hato le gesta deidella Rosa bianca.sulla guerra in Ucraina: “Oggi è un giorno particolare” Oggi è passato esattamente un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Mattarella sul caso Firenze: “Nei giorni scorsi violenza contro studenti, l’antidoto è la solidarietà”. E ricorda i… - giacomino_ponta : RT @ultimora_pol: Il Presidente #Mattarella sul pestaggio a Firenze:'Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in al… - CorkScrew12 : RT @ultimora_pol: Il Presidente #Mattarella sul pestaggio a Firenze:'Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in al… - ultimora_pol : Il Presidente #Mattarella sul pestaggio a Firenze:'Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e… - singerel : #ValditaraDimettiti se l'è sentito dire sul muso da Sergio Mattarella che contro la violenza, compresi i pestaggi d… -