Mattarella sul pestaggio al liceo: «Opporsi alla violenza con comportamenti positivi» (Di venerdì 24 febbraio 2023) La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato le scelte dei giovani, testimoni emblematici non di azioni rare ma di comportamenti diffusi tra le nuove generazioni. Assegnate anche quattro targhe per azioni collettive che intendono valorizzare la partecipazione attiva. Mattarella ai giovani:«Nella nostra Europa non si vedeva una guerra con uno stato che aggrediva un altro dagli eventi drammatici che poi hanno condotto alla Seconda guerra mondiale». Leggi su corriere (Di venerdì 24 febbraio 2023) La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato le scelte dei giovani, testimoni emblematici non di azioni rare ma didiffusi tra le nuove generazioni. Assegnate anche quattro targhe per azioni collettive che intendono valorizzare la partecipazione attiva.ai giovani:«Nella nostra Europa non si vedeva una guerra con uno stato che aggrediva un altro dagli eventi drammatici che poi hanno condottoSeconda guerra mondiale».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Mattarella sul pestaggio al liceo: «Opporsi alla violenza con comportamenti positivi» #corriere #news #2022… - rutifra : Secondo me l’unico fantasma è quello di Mattarella. È mai possibile che il presidente della repubblica non si facci… - Laurenc84363964 : RT @domecaruso71: Sento al TG: Mattarella in Olanda incontra il premier di un Paese frugale, rigoroso nei bilanci. Avrebbero dovuto aggiung… - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: La votazione dell’#Onu sul ritiro della #Russia dall’#Ucraina, il no di #Mattarella al rinnovo delle concessioni #baln… - PolicyMaker_mag : La votazione dell’#Onu sul ritiro della #Russia dall’#Ucraina, il no di #Mattarella al rinnovo delle concessioni… -