Mattarella: su balneari verso contenziosi anche con Ue (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Milleproroghe accompagnadolo con una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier in esprime tutte le sue perplessità, aggiungendo riserve sul merito e sul metodo del decreto. Comunque, viene spegato, il capo dello Stato ha deciso di promulgarlo per non far saltare tutti i provvedimenti contenuti, cosa che avrebbe creato innumerevoli problemi anche a causa della retroattività. Mattarella nella lettera ha sottolineato però - per quanto riguarda soprattutto i balneari - la necessità ineludibile di "ulteriori iniziative di governo e Parlamento" per correggere le norme che in ogni caso si presterebbero a contenziosi e probabili impugnazioni con l`Ue, il Consiglio di Stato, enti locali. Per il resto - abuso della decretazione e ...

