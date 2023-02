Mattarella promulga Milleproroghe e chiede modifiche su balneari (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto Milleproroghe ed ha inviato una lettera ai presidenti del Consiglio, Giorgia Meloni, del Senato, Ignazio la Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana. “L’esame della legge di conversione del decreto-legge” Milleproroghe “ha fatto emergere molteplici profili critici, dei quali il più evidente è rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare l’esercizio della facoltà attribuitami dall’articolo 74 della Costituzione – scrive Mattarella – Sono tuttavia consapevole della delicatezza, sotto il profilo costituzionale, del rinvio alle Camere esercitato nei confronti di una legge di conversione di un decreto-legge, a pochi giorni dalla sua ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio, hato la legge di conversione del decretoed ha inviato una lettera ai presidenti del Consiglio, Giorgia Meloni, del Senato, Ignazio la Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana. “L’esame della legge di conversione del decreto-legge”“ha fatto emergere molteplici profili critici, dei quali il più evidente è rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare l’esercizio della facoltà attribuitami dall’articolo 74 della Costituzione – scrive– Sono tuttavia consapevole della delicatezza, sotto il profilo costituzionale, del rinvio alle Camere esercitato nei confronti di una legge di conversione di un decreto-legge, a pochi giorni dalla sua ...

