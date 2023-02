Mattarella: “Nulla del genere dalla Seconda guerra mondiale. Ora i popoli lavorino per pace” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Oggi è un giorno particolare, si compie un lungo anno della guerra di aggressione della Russia all’Ucraina. Nella nostra Europa non si vedeva una guerra per conquistare territori o per annetterlo dagli eventi drammatici della Seconda guerra mondiale“. Così Sergio Mattarella a un anno dallo scoppio del conflitto dopo l’attacco di Mosca, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Mattarella: mai visto un attacco simile dalla Seconda guerra mondiale “La pace – ha detto ancora il capo dello Stato – richiede una grande opera per ripristinarla. Ma la pace non è solo frutto degli accordi tra i governi, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Oggi è un giorno particolare, si compie un lungo anno delladi aggressione della Russia all’Ucraina. Nella nostra Europa non si vedeva unaper conquistare territori o per annetterlo dagli eventi drammatici della“. Così Sergioa un anno dallo scoppio del conflitto dopo l’attacco di Mosca, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri della Repubblica.: mai visto un attacco simile“La– ha detto ancora il capo dello Stato – richiede una grande opera per ripristinarla. Ma lanon è solo frutto degli accordi tra i governi, ...

