Mattarella: La pace richiede una grande opera per conseguirla (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 febbraio 2023 "La pace richiede una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla. Ma la pace non è soltanto frutto degli accordi tra governi, la pace è anche frutto dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 febbraio 2023 "Launaper, ripristinarla, consolidarla. Ma lanon è soltanto frutto degli accordi tra governi, laè anche frutto dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: La #pace richiede una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla. Ma la pace non è solt… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La pace - afferma il presidente della Repubblica - non è solo fatta da accordi tra i Paesi ma anche nei… - gracegraziatr : RT @Quirinale: #Mattarella: La #pace richiede una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla. Ma la pace non è soltanto frut… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 24 febbraio 2023 ore 16.00' su @Spreaker #baudo #cina #conference #costanzo… - Affaritaliani : Mattarella: La pace richiede una grande opera per conseguirla -