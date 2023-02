Mattarella, il caso del liceo: «La civiltà è la diga alla violenza, servono solidarietà e impegno comune» (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Oggi è un giorno particolare, si compie un lungo anno della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. La pace richiede una grande opera per ripristinarla, ma la pace non... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Oggi è un giorno particolare, si compie un lungo anno della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. La pace richiede una grande opera per ripristinarla, ma la pace non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Mattarella, il caso del liceo: «La civiltà è la diga alla violenza, servono solidarietà e impegno comune» - DiegoNatoli2 : RT @ziggymagenta_d: Ma per caso Mattarella è morto ed è subentrato Ignazione Benito? - InfinitoIsacco : RT @ziggymagenta_d: Ma per caso Mattarella è morto ed è subentrato Ignazione Benito? - Moonlightshad1 : RT @ziggymagenta_d: Ma per caso Mattarella è morto ed è subentrato Ignazione Benito? - MelgerTina : RT @ziggymagenta_d: Ma per caso Mattarella è morto ed è subentrato Ignazione Benito? -