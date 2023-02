Mattarella firma il dl Milleproroghe | ma striglia Parlamento e Governo | la lettera dal Quirinale su balneari e i troppi emendamenti

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È diventato legge il decretoma con la “macchia” delle riserve espresse dal presidente della Repubblica Sergio, come già si ventilava nelle ultime ore al Senato durante l’approvazione del provvedimento. Il capo dello Stato ha promulgato la legge, ma con unadi richiamo ai presidenti di Camera e Senato oltre che alla premier Giorgia Meloni perché vengano corrette le norme sui, così da evitare il rischio di contenzioni con la Commissione Ue. Sul tema delle concessioni ai, prorogate con un emendamento della maggioranza di un anno,scrive nella suacome sia «evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l’incertezza del quadro normativo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Decreto #Molleproroghe: il presidente #Mattarella lo firma con riserva sui #balneari per i quali chiede ora un'iniz… - repubblica : Mattarella firma il decreto Milleproroghe, ma con riserva. E scrive al governo: 'Modificare le norme sui balneari' - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ai colloqui bilaterali con la #SantaSede ???? alla presenza delle delegazioni vaticana e… - mbellio1964 : RT @repubblica: Mattarella firma il decreto Milleproroghe, ma con riserva. E scrive al governo: 'Modificare le norme sui balneari' https://… - Fusillide : RT @EmilioBerettaF1: Mattarella firma il Milleproroghe, ma con riserva. E scrive al governo: 'Modificare le norme sui balneari' BOCCIATURA… -

Laè arrivata, ma con riserva. Il presidente della Repubblica ha firmato oggi il decreto ...'tira le orecchie' all'esecutivo Meloni, pronto a sfidare l'Europa sulla messa a gara delle ...loda nella lettera l'annunciata volontà del Presidente del Consiglio contro 'l'abuso della decretazione d'urgenza' ed esorta alla 'piena collaborazione istituzionale' invitando 'tutte le ...

Mattarella firma Milleproroghe con riserva: governo e Parlamento intervengano sui balneari Sky Tg24

Mattarella firma il Milleproroghe, ma con riserva. E scrive al governo: "Modificare le norme sui balneari" la Repubblica

Mattarella firma la legge Milleproroghe con riserve sui balneari RaiNews

Milleproroghe, Mattarella firma con riserva: dubbi su balneari e norme disomogenee Milano Finanza

Milleproroghe, Mattarella firma il decreto con riserve: "Su balneari servono correzioni" QUOTIDIANO NAZIONALE

La firma è arrivata, ma con riserva. Il presidente della Repubblica ha firmato oggi il decreto Milleproroghe approvato alla Camera ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...