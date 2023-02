Mattarella e von der Leyen insieme all’università di Palermo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 febbraio 2023)all'università diper l'inaugurazione dell'anno accademico 2023, il presidente della Repubblica Sergioe la presidente della Commissione europea Ursula von der. Ad accoglierli, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco diRoberto Lagalla, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e il prefetto diMaria Teresa Cucinotta. "Sono qui per dirvi che la Sicilia è al centro dell'Europa". Così Ursula von derha parlato del ruolo fondamentale della Sicilia in Europa davanti agli studenti dell'Università di. La Sicilia è centrale per due grandi temi: le migrazioni e la transizione energetica. video width="746" height="420" ...