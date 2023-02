Mattarella | “Costanzo si schierò con coraggio contro la mafia”

Leggi su agi

(Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione ha espresso il suo "cordoglio per la scomparsa di Maurizio, giornalista, autore e sceneggiatore, che ha contribuito grandemente al rinnovamento dei generi televisivi, ideando nuovi format e nuovi linguaggi". "Volto noto e familiare del piccolo schermo non esitò a schierarsi conla criminalità mafiosa, che reagì rabbiosamente organizzando un attentatodi lui", conclude il capo dello Stato.