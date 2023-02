Mattarella: ‘azioni negative fanno più' notizia ma prevalgono azioni positive' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "É importante sottolineare questo patrimonio di iniziative e di azioni prese nel segno della positività, perché il nostro Paese, come tutti ben sapete, vede anche manifestazioni di azioni negative, che fanno, naturalmente e comprensibilmente, più notizia. Ma la prevalenza nel nostro Paese, come negli altri -e sperabile dovunque- è di buone intenzioni, di sentimenti positivi. E voi li avete manifestati e li avete tradotti in azioni concrete". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnando al Quirinale gli attestati ai nuovi Alfieri della Repubblica, giovani che "rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese". "So bene -ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "É importante sottolineare questo patrimonio di iniziative e diprese nel segno della positività, perché il nostro Paese, come tutti ben sapete, vede anche manifestdi, che, naturalmente e comprensibilmente, più. Ma la prevalenza nel nostro Paese, come negli altri -e sperabile dovunque- è di buone intenzioni, di sentimenti positivi. E voi li avete manifestati e li avete tradotti inconcrete". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, consegnando al Quirinale gli attestati ai nuovi Alfieri della Repubblica, giovani che "rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese". "So bene -ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoletanoFier1 : RT @Misurelli77: Che cosa sarebbe successo in Germania se un Ministro dell'istruzione avesse minacciato azioni disciplinari contro un Presi… - Marilenapas : RT @Misurelli77: Che cosa sarebbe successo in Germania se un Ministro dell'istruzione avesse minacciato azioni disciplinari contro un Presi… - ninenloser : RT @Misurelli77: Che cosa sarebbe successo in Germania se un Ministro dell'istruzione avesse minacciato azioni disciplinari contro un Presi… - singerel : #ValditaraDimettiti se l'è sentito dire sul muso da Sergio Mattarella che contro la violenza, compresi i pestaggi d… - fiore79773274 : RT @Misurelli77: Che cosa sarebbe successo in Germania se un Ministro dell'istruzione avesse minacciato azioni disciplinari contro un Presi… -